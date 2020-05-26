Манчестер Сити нашел замену Сане в Байере

Английский "Манчестер Сити" нашел футболиста, который способен заменить им Лероя Сане – в летнее трансферное окно немец, скорее всего, перейдет в "Баварию".

По информации Daily Mail, в случае переезда Сане в Мюнхен, "горожане" приобретут вингера "Байера" Леона Бэйли. Штаб Гвардиолы видит в ямайском игроке идеальную замену Лерою, а способность Леона выйти на обоих флангах атаки станет только плюсом.

Трансфер Бэйли оценивается примерно в 45 миллионов евро. Он защищает цвета "Байера" с 2017 года, ранее играл за "Генк". В текущем сезоне 22-летний хавбек сыграл 16 матчей в Бундеслиге, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.