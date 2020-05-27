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Боруссия заинтересована в приобретении 16-летнего хавбека Бирмингема

Трансферы
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Курс на молодость – Рейна подтвердит

Боруссия заинтересована в приобретении 16-летнего хавбека Бирмингема
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Полузащитник английского "Бирмингема" Джуд Беллингем близок к переезду в Дортмунд. Немецкая "Боруссия" согласовала покупку 16-летнего хавбека – об этом сообщает Sport.de со ссылкой на Sport Bild.

На данный момент сумма сделки неизвестна. Отмечается, что также на англичанина претендует "Манчестер Юнайтед". Беллингем – игрок основы первой команды "Бирмингема". В текущем сезоне он сыграл 32 матча в Чемпионшипе (4 гола).

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Отметим, что за "Боруссию" уже выступает американский футболист Джованни Рейна – атакующему полузащитнику "шмелей" всего 17 лет. Ранее он занимался в молодежном клубе "Нью-Йорк Сити".

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Бирмингем Сити Джуд Беллингем
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Источник:
Sport.de

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