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ПСЖ и Интер договорились о трансфере Икарди

Трансферы
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ПСЖ и Интер договорились о трансфере Икарди
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"Пари Сен-Жермен" и "Интер" согласовали трансфер Мауро Икарди. Об этом сообщает известный итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио.

"Нерадзурри" получает за своего экс-капитана 50 миллионов евро. Ещё 7 млн предусмотрены в качестве бонусов.

Сам Икарди ранее уже согласовал контракт с победителями Лиги 1, так что в ближайшее время о трансфере объявят официально.

В нынешнем сезоне Икарди отметился 12 голами в 20 матчах чемпионата Франции.

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В статье: Мауро Икарди Интер (Милан) ПСЖ
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Источник:
Ди Марцио
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