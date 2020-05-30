ПСЖ и Интер договорились о трансфере Икарди

"Пари Сен-Жермен" и "Интер" согласовали трансфер Мауро Икарди. Об этом сообщает известный итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио.

"Нерадзурри" получает за своего экс-капитана 50 миллионов евро. Ещё 7 млн предусмотрены в качестве бонусов.

Сам Икарди ранее уже согласовал контракт с победителями Лиги 1, так что в ближайшее время о трансфере объявят официально.

В нынешнем сезоне Икарди отметился 12 голами в 20 матчах чемпионата Франции.