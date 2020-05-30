Давид Луис подтвердил, что ведёт переговоры с Бенфикой

Защитник "Арсенала" Давид Луис подтвердил, что ведёт переговоры о своем возвращении в "Бенфику".

"Я уже разговаривал с президентом клуба. Это случится, если президент даст свое разрешение и если фанаты хотят моего возвращения.

Снова носить эту футболку и выходить на поле этого стадиона — такая возможность ценнее множества трофеев. "Бенфика" не заслуживает того, чтобы я не вернулся помочь им", — сообщил Луис Record.