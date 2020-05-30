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Давид Луис подтвердил, что ведёт переговоры с Бенфикой

Трансферы
(1 голосов)

Бразилец может вскоре вернуться в Лиссабон

Давид Луис подтвердил, что ведёт переговоры с Бенфикой
Новина українською

Защитник "Арсенала" Давид Луис подтвердил, что ведёт переговоры о своем возвращении в "Бенфику".

"Я уже разговаривал с президентом клуба. Это случится, если президент даст свое разрешение и если фанаты хотят моего возвращения.

Снова носить эту футболку и выходить на поле этого стадиона — такая возможность ценнее множества трофеев. "Бенфика" не заслуживает того, чтобы я не вернулся помочь им", — сообщил Луис Record.

Контракт Луиса с "Арсеналом" рассчитан до июля этого года. В соглашении прописана опция продления еще на сезон, однако "канониры" не планируют ею пользоваться.

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В статье: Арсенал (Лондон) Бенфика (Лиссабон) Давид Луис
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Комментарии (2)
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qaco25
30.05.2020 в 15:49
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royalstas (Вінниця)
30.05.2020 в 13:45
Невже канонірів дістали привози цього хлопака?.....Жаль скотився дальше нікуди а колись був одним з кращих.
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