Тиаго Алькантара задумывается о возвращении в Испанию
"Барселона" интересуется плеймейкером
Полузащитник "Баварии" Тиаго Алькантара может отказаться от предложения клуба продлить контракт.
29-летний хавбек и его супруга изучают возможность вернуться всей семьей в Испанию, сообщает Bild.
Тиаго выступает в Германии с 2013 года, перебравшись в мюнхенскую команду из "Барселоны", воспитанником которой он является.
Действующий контракт футболиста с "Баварией" рассчитан до 2021 года.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
qaco25
30.05.2020 в 15:47
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...