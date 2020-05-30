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Тиаго Алькантара задумывается о возвращении в Испанию

Трансферы
(1 голосов)

"Барселона" интересуется плеймейкером

Тиаго Алькантара задумывается о возвращении в Испанию
Новина українською

Полузащитник "Баварии" Тиаго Алькантара может отказаться от предложения клуба продлить контракт.

29-летний хавбек и его супруга изучают возможность вернуться всей семьей в Испанию, сообщает Bild.

Тиаго выступает в Германии с 2013 года, перебравшись в мюнхенскую команду из "Барселоны", воспитанником которой он является.

Действующий контракт футболиста с "Баварией" рассчитан до 2021 года.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Барселона Тиаго Алькантара
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Комментарии (1)
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qaco25
30.05.2020 в 15:47
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