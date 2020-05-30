Тиаго Алькантара задумывается о возвращении в Испанию

Полузащитник "Баварии" Тиаго Алькантара может отказаться от предложения клуба продлить контракт.

29-летний хавбек и его супруга изучают возможность вернуться всей семьей в Испанию, сообщает Bild.

Тиаго выступает в Германии с 2013 года, перебравшись в мюнхенскую команду из "Барселоны", воспитанником которой он является.

Действующий контракт футболиста с "Баварией" рассчитан до 2021 года.