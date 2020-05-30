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ПСЖ предложил 60 миллионов евро за лидера Лацио

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Милинкович-Савич заинтересовал парижан

ПСЖ предложил 60 миллионов евро за лидера Лацио
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Полузащитник "Лацио" Сергей Милинкович-Савич привлёк внимание "Пари Сен-Жермен", сообщает le10sport.

По информации источника, победители Лиги 1 этого сезона предложили за 25-летнего серба 60 миллионов евро.

Несмотря на финансовый кризис, "орлы" не хотят отпускать одного из лидеров коллектива, особенно с учетом больших шансов на попадание в Лигу Чемпионов на следующий сезон. Однако в случае предложения в более чем 70 млн они могут изменить свое решение.

В текущем сезоне Сергей Милинкович-Савич провел за Лацио 31 поединок во всех турнирах, в которых он забил 5 голов и отдал 7 результативных передач.

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В статье: Лацио (Рим) Сергей Милинкович-Савич ПСЖ
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Комментарии (1)
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qaco25
30.05.2020 в 15:47
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