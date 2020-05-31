Барселона хочет 10 млн за аренду Коутиньо за сезон

"Барселона" хочет получить 10 миллионов евро за сезон аренды полузащитника Филиппе Коутиньо. Об этом сообщает Mail on Sunday.

Не самая убедительная игра Коутиньо в "Баварии" в этом сезоне и экономический кризис лишают "Барселону" всяких шансов выгодно продать Филиппе грядущим летом. По всей видимости, "Барселона" лишь может рассчитывать на уход 27-летнего игрока сборной Бразилии в еще одну аренду — в идеале с последующим выкупом.

Кроме того, "блаугранас" хотят, чтобы новый клуб Коутиньо выплачивал его зарплату в полном объёме. Этот фактор существенно усложняет поиски потенциальных претендентов на игрока.