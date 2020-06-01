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ПСЖ намерен подписать сразу двух игроков клуба Серии А

Трансферы
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А может сразу весь "комплект"?

ПСЖ намерен подписать сразу двух игроков клуба Серии А
Новина українською

Двое футболистов "Лацио" могут перейти в ПСЖ. Парижане интересуются фланговым черногорским защитником Адамом Марушичем, который должен стать заменой Поэтому Менье. Трансфер оценивается в 15 млн евро.

Другая цель "Пари Сен-Жермен" - сербский хавбек Милинкович-Савич, сообщает Get French Football News.

И хотя фаворитом в борьбе за 25-летнего серба считается другая команда, "ПСЖ" может приобрести обоих игроков римлян.

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Оба трансферы обойдутся ПСЖ в 80 млн евро.

Милинкович-Савич забил 4 гола и отдал 4 результативные пасы в 25 матчах Серии А. А в Марушича на счету 2 гола и 1 ассист в 10 играх.

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В статье: Серия А ПСЖ Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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