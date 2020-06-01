ПСЖ намерен подписать сразу двух игроков клуба Серии А
А может сразу весь "комплект"?
Двое футболистов "Лацио" могут перейти в ПСЖ. Парижане интересуются фланговым черногорским защитником Адамом Марушичем, который должен стать заменой Поэтому Менье. Трансфер оценивается в 15 млн евро.
Другая цель "Пари Сен-Жермен" - сербский хавбек Милинкович-Савич, сообщает Get French Football News.
И хотя фаворитом в борьбе за 25-летнего серба считается другая команда, "ПСЖ" может приобрести обоих игроков римлян.
Читайте такжеПСЖ предложил 60 миллионов евро за лидера Лацио
Оба трансферы обойдутся ПСЖ в 80 млн евро.
Милинкович-Савич забил 4 гола и отдал 4 результативные пасы в 25 матчах Серии А. А в Марушича на счету 2 гола и 1 ассист в 10 играх.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...