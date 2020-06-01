  1. UA-Футбол ⚽
  2. Трансферы
  3. Официально: Игало остается в Ман Юнайтед
В тренде

Официально: Игало остается в Ман Юнайтед

Трансферы
(1 голосов)

Шанхай Шеньхуа не смог вернуть своего игрока

Официально: Игало остается в Ман Юнайтед
Новина українською

"Манчестер Юнайтед" и форвард Одион Игало продолжили сотрудничество, сообщает официальный сайт "МЮ".

Соглашение по аренде нигерийского нападающего из "Шанхай Шеньхуа" продлено до 31 января 2021 года.

Прошлый договор Игало с английским клубом действовал до 31 мая 2020-го.

Напомним, что "Шанхай" рассчитывал вернуть игрока в преддверии старта китайской Суперлиги.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Одион Игало Манчестер Юнайтед Шанхай Шеньхуа
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...