Официально: Игало остается в Ман Юнайтед
Шанхай Шеньхуа не смог вернуть своего игрока
"Манчестер Юнайтед" и форвард Одион Игало продолжили сотрудничество, сообщает официальный сайт "МЮ".
Соглашение по аренде нигерийского нападающего из "Шанхай Шеньхуа" продлено до 31 января 2021 года.
Прошлый договор Игало с английским клубом действовал до 31 мая 2020-го.
Напомним, что "Шанхай" рассчитывал вернуть игрока в преддверии старта китайской Суперлиги.
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