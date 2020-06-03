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Sky Sports: у Челси и Ливерпуля есть меньше двух недель, чтобы не переплатить за Вернера

Трансферы
(1 голосов)

Поговорим немного о контракте футболиста

Sky Sports: у Челси и Ливерпуля есть меньше двух недель, чтобы не переплатить за Вернера
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Английские клубы продолжают вести борьбу за нападающего "РБ Лейпциг" и сборной Германии Тимо Вернера. По информации Sky Sports и The Telegraph, 24-летнего форварда также желает заполучить лондонский "Челси".

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Если "Ливерпуль" продолжит медлить с трансфером немца, то "синие" готовы воспользоваться этим и перехватить Вернера. По информации британских СМИ, сам форвард желает поработать именно с Юргеном Клоппом.

Сейчас в контракте Тимо с "РБ Лейпциг" действует опция выкупа за 50 миллионов евро, но она закончится уже 15 июня – соответственно, договориться с "быками" станет сложнее.

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В статье: Челси (Лондон) Ливерпуль Тимо Вернер РБ Лейпциг
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Источник:
Sky Sports

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