Sky Sports: у Челси и Ливерпуля есть меньше двух недель, чтобы не переплатить за Вернера

Английские клубы продолжают вести борьбу за нападающего "РБ Лейпциг" и сборной Германии Тимо Вернера. По информации Sky Sports и The Telegraph, 24-летнего форварда также желает заполучить лондонский "Челси".

Если "Ливерпуль" продолжит медлить с трансфером немца, то "синие" готовы воспользоваться этим и перехватить Вернера. По информации британских СМИ, сам форвард желает поработать именно с Юргеном Клоппом.

Сейчас в контракте Тимо с "РБ Лейпциг" действует опция выкупа за 50 миллионов евро, но она закончится уже 15 июня – соответственно, договориться с "быками" станет сложнее.