СМИ: Аталанта выкупила трансфер хавбека Челси

Марио Пашалич, который выступает два года за "Аталанту" на правах аренды, стал игроком итальянского клуба на постоянной основе. Ранее контракт футболиста принадлежал лондонскому "Челси".

"Бергамаски" активировали опцию выкупа 25-летнего хорватского исполнителя за 15 миллионов евро, как сообщает авторитетный журналист Николо Скира. Соглашение с Пашаличем заключено на 5 лет.

Done deal! #Atalanta use the option to buy for Mario #Pašalic. They pay €15M to #Chelsea. All confirmed what i said last march! #transfers #CFC

