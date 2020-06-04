СМИ: Аталанта выкупила трансфер хавбека Челси

Марио Пашалич, который выступает два года за "Аталанту" на правах аренды, стал игроком итальянского клуба на постоянной основе. Ранее контракт футболиста принадлежал лондонскому "Челси".

"Бергамаски" активировали опцию выкупа 25-летнего хорватского исполнителя за 15 миллионов евро, как сообщает авторитетный журналист Николо Скира. Соглашение с Пашаличем заключено на 5 лет.

В текущем сезоне Марио сыграл 32 матча во всех турнирах и стал автором 7 забитых голов и 7 результативных передач. В его "активе" 5 желтых карточек. "Аталанта" находится на четвертой строчке в турнирной таблицы Серии А (48 очков). Лидирует туринский "Ювентус" (63).