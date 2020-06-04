СМИ: Аталанта выкупила трансфер хавбека Челси
Речь о Пашаличе
Марио Пашалич, который выступает два года за "Аталанту" на правах аренды, стал игроком итальянского клуба на постоянной основе. Ранее контракт футболиста принадлежал лондонскому "Челси".
"Бергамаски" активировали опцию выкупа 25-летнего хорватского исполнителя за 15 миллионов евро, как сообщает авторитетный журналист Николо Скира. Соглашение с Пашаличем заключено на 5 лет.
Done deal! #Atalanta use the option to buy for Mario #Pašalic. They pay €15M to #Chelsea. All confirmed what i said last march! #transfers #CFC— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 4, 2020
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В текущем сезоне Марио сыграл 32 матча во всех турнирах и стал автором 7 забитых голов и 7 результативных передач. В его "активе" 5 желтых карточек. "Аталанта" находится на четвертой строчке в турнирной таблицы Серии А (48 очков). Лидирует туринский "Ювентус" (63).