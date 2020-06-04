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Барселона не готова отдать за Неймара почти 200 миллионов евро – каталонцы сосредоточатся на Лаутаро?

Трансферы
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Мартинес банально дешевле

Барселона не готова отдать за Неймара почти 200 миллионов евро – каталонцы сосредоточатся на Лаутаро?
Новина українською

Каталонская "Барселона" откажется от потенциального камбэка форварда "Пари Сен-Жермен" Неймара в Испанию. Сообщается, что французский гранд не согласен с запросом "сине-гранатовых" касательно возвращения страйкера.

"ПСЖ" хочет получить за бразильца 175 миллионов евро, но не рассматривает вариант обмена игроками с доплатой и желает получить всю сумму сразу. "Барселона", соответственно, не может удовлетворить требования французов. По информации Sport.es, сам Неймар может помочь "Барселоне" сбить свой ценник.

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В то же время, в Каталонии прекрасно понимают, что им следует сосредоточиться на другой цели – нападающем "Интера "Лаутаро Мартинесе.

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В статье: Неймар Барселона Интер (Милан) Лаутаро Мартинес Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
Sport.es

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