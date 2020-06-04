Барселона не готова отдать за Неймара почти 200 миллионов евро – каталонцы сосредоточатся на Лаутаро?

Каталонская "Барселона" откажется от потенциального камбэка форварда "Пари Сен-Жермен" Неймара в Испанию. Сообщается, что французский гранд не согласен с запросом "сине-гранатовых" касательно возвращения страйкера.

"ПСЖ" хочет получить за бразильца 175 миллионов евро, но не рассматривает вариант обмена игроками с доплатой и желает получить всю сумму сразу. "Барселона", соответственно, не может удовлетворить требования французов. По информации Sport.es, сам Неймар может помочь "Барселоне" сбить свой ценник.

В то же время, в Каталонии прекрасно понимают, что им следует сосредоточиться на другой цели – нападающем "Интера "Лаутаро Мартинесе.