Украинский скаут в Италии сообщил о нюансе с переходом экс-игрока Карпат в Фиорентину

Украинский скаут Алекс Великих, который работает в Италии, в разговоре с телеканалом Футбол высказался о возможном переходе полузащитника аргентинского "Ривер Плейт" Хорхе Карраскаля в один из клубов Серии А.

Великих подтвердил, что "Фиорентина" заинтересована в услугах 22-летнего колумбийца и близка к его подписанию.

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Интерес в Италии к Карраскалю очень значителен. Расскажу интересную информацию: Карраскаль не является футболистом, которого приобретет "Фиорентина". Но существует большая вероятность, что он будет в "Фиорентине". Аренда? Есть вариант обмена и доплаты, он придет как часть сделки.

Напомним, что Хорхе Карраскаль был игроком львовских "Карпат" в 2017-2019 годах.