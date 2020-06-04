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Украинский скаут в Италии сообщил о нюансе с переходом экс-игрока Карпат в Фиорентину

Трансферы
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Станет частью сделки между клубами

Украинский скаут в Италии сообщил о нюансе с переходом экс-игрока Карпат в Фиорентину
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Украинский скаут Алекс Великих, который работает в Италии, в разговоре с телеканалом Футбол высказался о возможном переходе полузащитника аргентинского "Ривер Плейт" Хорхе Карраскаля в один из клубов Серии А.

Великих подтвердил, что "Фиорентина" заинтересована в услугах 22-летнего колумбийца и близка к его подписанию.

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Интерес в Италии к Карраскалю очень значителен. Расскажу интересную информацию: Карраскаль не является футболистом, которого приобретет "Фиорентина". Но существует большая вероятность, что он будет в "Фиорентине". Аренда? Есть вариант обмена и доплаты, он придет как часть сделки.

Напомним, что Хорхе Карраскаль был игроком львовских "Карпат" в 2017-2019 годах.

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В статье: Фиорентина (Флоренция) Ривер Плейт (Аргентина) Карпаты (Львов) Хорхе Карраскаль Алекс Великих
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