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Барселона вывела формулу трансфера Лаутаро, но сможет использовать деньги только от продаж своих игроков

Трансферы
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Мартинес уже устал от трансферных перипетий

Барселона вывела формулу трансфера Лаутаро, но сможет использовать деньги только от продаж своих игроков
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Каталонский клуб подготовил новое предложение по аргентинскому форварду "Интера" Лаутаро Мартинесу: 80 миллионов евро плюс защитник "сине-гранатовых" Хуниор Фирпо – об этом сообщает авторитетный журналист Николо Скира.

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По информации источника, "нерадзурри" же требуют за Лаутаро либо отступные в размере 111 миллионов, либо 90 миллионов плюс игрок "Барселоны".

В то же время, по данным ESPN, "сине-гранатовые" не получат дополнительные средства на трансферы летом из-за финансовых потерь на фоне пандемии коронавируса. Тем не менее, "Барселона" сможет приобретать новых исполнителей именно с помощью обменов и денег, которые будут выручены с продаж своих игроков.

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В статье: Барселона Интер (Милан) Лаутаро Мартинес Фирпо
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Источник:
ESPN

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