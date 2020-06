Барселона вывела формулу трансфера Лаутаро, но сможет использовать деньги только от продаж своих игроков

Каталонский клуб подготовил новое предложение по аргентинскому форварду "Интера" Лаутаро Мартинесу: 80 миллионов евро плюс защитник "сине-гранатовых" Хуниор Фирпо – об этом сообщает авторитетный журналист Николо Скира.

По информации источника, "нерадзурри" же требуют за Лаутаро либо отступные в размере 111 миллионов, либо 90 миллионов плюс игрок "Барселоны".

If #LautaroMartinez leaves #Inter, he‘ll only go to #Barcelona. He has reached an agreement with #Barça and would like to play with Messi. #FCB are preparing a new bid: €80M + #Firpo, but #Inter want the payment of clause (€111M) or €90M at least + a player. #transfers