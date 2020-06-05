Барселона вывела формулу трансфера Лаутаро, но сможет использовать деньги только от продаж своих игроков
Мартинес уже устал от трансферных перипетий
Каталонский клуб подготовил новое предложение по аргентинскому форварду "Интера" Лаутаро Мартинесу: 80 миллионов евро плюс защитник "сине-гранатовых" Хуниор Фирпо – об этом сообщает авторитетный журналист Николо Скира.
По информации источника, "нерадзурри" же требуют за Лаутаро либо отступные в размере 111 миллионов, либо 90 миллионов плюс игрок "Барселоны".
If #LautaroMartinez leaves #Inter, he‘ll only go to #Barcelona. He has reached an agreement with #Barça and would like to play with Messi. #FCB are preparing a new bid: €80M + #Firpo, but #Inter want the payment of clause (€111M) or €90M at least + a player. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 5, 2020
В то же время, по данным ESPN, "сине-гранатовые" не получат дополнительные средства на трансферы летом из-за финансовых потерь на фоне пандемии коронавируса. Тем не менее, "Барселона" сможет приобретать новых исполнителей именно с помощью обменов и денег, которые будут выручены с продаж своих игроков.