Ханси Флик поздравил Челси с подписанием Вернера

Главный тренер "Баварии" Ханси Флик поздравил "Челси" с приобретением нападающего "РБ Лейпциг" Тимо Вернера.

На 24-летнего форварда ранее также претендовала "Бавария" и "Ливерпуль", считавшимся фаворитом на подписание немца.

"Тимо очень хороший игрок. Игрок, который забивает. "Челси" совершил очень хорошее приобретение, если они в самом деле с ним договорились.

Таково решение Тимо. Нужно уважать его, и мы нормально к этому относимся", — цитирует Флика Daily Express.