Ханси Флик поздравил Челси с подписанием Вернера
"Синим" удалось выиграть гонку за форварда
Главный тренер "Баварии" Ханси Флик поздравил "Челси" с приобретением нападающего "РБ Лейпциг" Тимо Вернера.
На 24-летнего форварда ранее также претендовала "Бавария" и "Ливерпуль", считавшимся фаворитом на подписание немца.
"Тимо очень хороший игрок. Игрок, который забивает. "Челси" совершил очень хорошее приобретение, если они в самом деле с ним договорились.
Таково решение Тимо. Нужно уважать его, и мы нормально к этому относимся", — цитирует Флика Daily Express.
В этом сезоне Вернер отметился 31 голом в 40 матчах.
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