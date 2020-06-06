  1. UA-Футбол ⚽
  2. Трансферы
  3. Ханси Флик поздравил Челси с подписанием Вернера
В тренде

Ханси Флик поздравил Челси с подписанием Вернера

Трансферы
(1 голосов)

"Синим" удалось выиграть гонку за форварда

Ханси Флик поздравил Челси с подписанием Вернера
Новина українською

Главный тренер "Баварии" Ханси Флик поздравил "Челси" с приобретением нападающего "РБ Лейпциг" Тимо Вернера.

На 24-летнего форварда ранее также претендовала "Бавария" и "Ливерпуль", считавшимся фаворитом на подписание немца.

"Тимо очень хороший игрок. Игрок, который забивает. "Челси" совершил очень хорошее приобретение, если они в самом деле с ним договорились.

Таково решение Тимо. Нужно уважать его, и мы нормально к этому относимся", — цитирует Флика Daily Express.

В этом сезоне Вернер отметился 31 голом в 40 матчах.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Челси (Лондон) Тимо Вернер РБ Лейпциг Ханси Флик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...