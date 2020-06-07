Ливерпуль готов поспорить с МЮ за Санчо

"Ливерпуль" наблюдает за ситуацией вокруг вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо и все еще может вступить в борьбу за игрока.

На протяжении последнего времени фаворитом в борьбе за Санчо считался "Манчестер Юнайтед", однако The Independent утверждает, что переезд Джейдона на "Олд Траффорд" зависит от попадания "красных дьяволов" в Лигу Чемпионов.

Попадание "Юнайтед" в Лигу Чемпионов в свою очередь, возможно, будет зависеть от ожидаемого в августе вердикта Спортивного арбитражного суда насчет дисквалификации "Манчестер Сити". Если "Юнайтед" останется без Лиги Чемпионов, у "Ливерпуля" появятся реальные шансы заполучить Джейдона, лагерь которого, как сообщает издание, осведомлен об интересе "красных".

Многое будет зависеть от финансов. Именно по финансовым соображениям на "Энфилде" отказались от покупки нападающего "РБ Лейпциг" Тимо Вернера, но если бы Юрген Клопп отчаянно хотел заполучить игрока, он был бы поддержан боссами клуба.

Приобретение Санчо этим летом потребует минимум 80 миллионов фунтов. 20-летний англичанин по-прежнему ожидает своего ухода из "Боруссии" в это окно, но открыт к идее задержаться в Дортмунде еще на год.