Сага продолжается: Ювентус готов заплатить Артуру в три раза больше, чем Барселона

Туринский "Ювентус" не оставляет попыток приобрести полузащитника каталонской "Барселоны" Артура.

По информации журналиста каталонской радиостанции RAC1 Жерара Ромеро, "Старая синьора" по-прежнему заинтересована в трансфере Артура.

"Бьянконери" готовы заплатить 23-летнему бразильскому исполнителю в три раза больше, чем "сине-гранатовые". По слухам, он зарабатывает в Каталонии 5 миллионов евро. Таким образом, в Италии его оклад составит 15 миллионов в данной валюте.