Сага продолжается: Ювентус готов заплатить Артуру в три раза больше, чем Барселона
Это сколько нулей?
Туринский "Ювентус" не оставляет попыток приобрести полузащитника каталонской "Барселоны" Артура.
По информации журналиста каталонской радиостанции RAC1 Жерара Ромеро, "Старая синьора" по-прежнему заинтересована в трансфере Артура.
"Бьянконери" готовы заплатить 23-летнему бразильскому исполнителю в три раза больше, чем "сине-гранатовые". По слухам, он зарабатывает в Каталонии 5 миллионов евро. Таким образом, в Италии его оклад составит 15 миллионов в данной валюте.
???? ARTHUR. Su carpeta no la vamos a cerrar aún.— Gerard Romero (@gerardromero) June 8, 2020
Semana clave
- Su participación en Mallorca
- En Turín creen que está dispuesto a escuchar, apretaran esta semana
- El sueldo en Italia seria 3 veces el q cobra en Bcn
Su entorno sigue diciendo que NO sale, yo hoy tengo más dudas