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Сага продолжается: Ювентус готов заплатить Артуру в три раза больше, чем Барселона

Трансферы
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Сага продолжается: Ювентус готов заплатить Артуру в три раза больше, чем Барселона
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Туринский "Ювентус" не оставляет попыток приобрести полузащитника каталонской "Барселоны" Артура.

По информации журналиста каталонской радиостанции RAC1 Жерара Ромеро, "Старая синьора" по-прежнему заинтересована в трансфере Артура.

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"Бьянконери" готовы заплатить 23-летнему бразильскому исполнителю в три раза больше, чем "сине-гранатовые". По слухам, он зарабатывает в Каталонии 5 миллионов евро. Таким образом, в Италии его оклад составит 15 миллионов в данной валюте.

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В статье: Ювентус (Турин) Барселона Артур
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