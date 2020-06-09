Экс-игрок сборной Англии: Вернер – это не Месси и не Роналду. В Ливерпуле Тимо мог бы и облажаться

Бывший нападающий "Ливерпуля" и команды "трех львов" Стэн Коллимор считает, что его бывший клуб поступил правильно, отказавшись от трансфера форварда "РБ Лейпциг" Тимо Вернера. Слова Стэна приводит Goal.com.

"Вернер – неплохой нападающий, универсальный атакующий футболист (прим. ред. UA-Футбол – Тимо может сыграть слева и по центру атаки). Правда, я не понимаю болельщиков "Ливерпуля", которые страдают из-за того, что клуб не смог его приобрести. Тимо – это не Лионель Месси или Криштиану Роналду".