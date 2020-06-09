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Экс-игрок сборной Англии: Вернер – это не Месси и не Роналду. В Ливерпуле Тимо мог бы и облажаться

Трансферы
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Экс-игрок сборной Англии: Вернер – это не Месси и не Роналду. В Ливерпуле Тимо мог бы и облажаться
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Бывший нападающий "Ливерпуля" и команды "трех львов" Стэн Коллимор считает, что его бывший клуб поступил правильно, отказавшись от трансфера форварда "РБ Лейпциг" Тимо Вернера. Слова Стэна приводит Goal.com.

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"Вернер – неплохой нападающий, универсальный атакующий футболист (прим. ред. UA-Футбол – Тимо может сыграть слева и по центру атаки). Правда, я не понимаю болельщиков "Ливерпуля", которые страдают из-за того, что клуб не смог его приобрести. Тимо – это не Лионель Месси или Криштиану Роналду".

"Ничего обидного в адрес "Челси". На "Стэмфорд Бридж" должны радоваться. Вернер улучшит их молодую команду, сделает ее претендентом на ТОП-4 АПЛ. Но "Ливерпуль" – победитель ЛЧ, клубный чемпион мира, а скоро станет ещё и чемпионом Премьер-лиги. У Клоппа отличное сбалансированное трио в атаке. Тимо мог бы столкнуться с огромным давлением и облажаться".

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Ливерпуль Тимо Вернер РБ Лейпциг
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Источник:
Goal.com

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