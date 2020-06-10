"Пути могут разойтись". Итальянский журналист сообщил, что Криштиану Роналду покинет Ювентус

Нападающий туринского "Ювентуса" и национальной команды Португалии Криштиану Роналду может сменить клубную прописку – об этом сообщил журналист Пьетро Бальцано в Твиттере. Он подтвердил, что по окончанию сезона действительно есть шанс, что португалец покинет клуб.

"Я подтверждаю: в конце сезона пути "Ювентуса" и Роналду могут разойтись. Хочу сказать, что это все еще слухи, а не конкретные новости, но я работаю над этим".

Confermo quanto detto: a fine stagione le strade della #Juve e di #Ronaldo potrebbero anche separarsi. Siamo a qualcosa poùdi un rumors, non ancora da classificarla come notizia concreta, ma ci sto lavorando.#Calciomercato https://t.co/pEkvMmvU1u — Pietro Balzano Prota (@PBPcalcio) June 9, 2020

В текущем сезоне Роналду забил 21 гол и оформил 3 результативных передачи в 22 матчах Серии А. Всего он забил 53 мяча в 75 поединках за "Ювентус" в чемпионате Италии – с того момента, как присоединился к "Старой синьоре".