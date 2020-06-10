  1. UA-Футбол ⚽
  2. Трансферы
  3. "Пути могут разойтись". Итальянский журналист сообщил, что Криштиану Роналду покинет Ювентус
В тренде

"Пути могут разойтись". Итальянский журналист сообщил, что Криштиану Роналду покинет Ювентус

Трансферы
(1 голосов)

И - Инсайды

"Пути могут разойтись". Итальянский журналист сообщил, что Криштиану Роналду покинет Ювентус
Новина українською

Нападающий туринского "Ювентуса" и национальной команды Португалии Криштиану Роналду может сменить клубную прописку – об этом сообщил журналист Пьетро Бальцано в Твиттере. Он подтвердил, что по окончанию сезона действительно есть шанс, что португалец покинет клуб.

Читайте такжеДе Лигт: Роналду – лучший игрок своего поколения

"Я подтверждаю: в конце сезона пути "Ювентуса" и Роналду могут разойтись. Хочу сказать, что это все еще слухи, а не конкретные новости, но я работаю над этим".

В текущем сезоне Роналду забил 21 гол и оформил 3 результативных передачи в 22 матчах Серии А. Всего он забил 53 мяча в 75 поединках за "Ювентус" в чемпионате Италии – с того момента, как присоединился к "Старой синьоре".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Goal.com

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
СашаXM (Хмельницкий)
10.06.2020 в 11:36
с таким успехом про любого футболиста можно писать, ну понятно что кроме Месси ( тот в тепличных сидит на вечно). Есть вероятность, возможно, ходят слухи ))))
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...