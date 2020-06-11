Ференцварош нашел замену Реброву - СМИ

Венгерский "Ференцварош", который сейчас возглавляет украинский тренер Сергей Ребров, ведет переговоры с Ласло Болони - 67-летним румынским тренером венгерского происхождения.

До недавнего времени с 2017 года он возглавлял бельгийский "Антверпен".

Болони, который живет во Франции, уже предварительно договорился с венгерским клубом, и собирается отправляться в Будапешт.

Его зарплата в "Ференцвароше" составит около миллиона евро в год.

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Сейчас Болони формирует проект развития клуба, переговоры с ним почти завершены, - сообщает инсайдер gsp.ro.

Болони - бывший футболист, полузащитник, играл в 1970-1980-х годах, в частности за клубы из Бельгии, Франции, Румынии и за национальную сборную.

Тренировал французские Нанси, Ренн, Монако, Ланс, португальский Спортинг (ввел в состав Криштиану Роналду, Уго Виану и Рикардо Куарежма), греческий ПАОК, бельгийский Стандард. Работал с клубами в Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре.