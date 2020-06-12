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Пари Сен-Жермен нужны лидер обороны Ливерпуля и левый защитник Милана

Трансферы
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Парижане срочно нуждаются в усилении оборонных редутов?

Пари Сен-Жермен нужны лидер обороны Ливерпуля и левый защитник Милана
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Защитник "Ливерпуля" Вирджил Ван Дейк отказался переезжать в столицу Франции ради соглашения с "ПСЖ". Интернет-портал Goal.com отмечает, что голландец готов подписать новый трудовой договор с англичанами.

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В неделю Ван Дейк будет зарабатывать 220 тысяч фунтов. Таким образом, Вирджил станет самым высокооплачиваемым игроком в истории "красных".

В то же время Onda Cero сообщает, что парижане близки к подписанию левого защитника "Милана" Тео Эрнандеса. По информации источника, 22-летний француз близок к возвращению на родину. Он заменит Левена Курзава, который 30 июня станет свободным агентом.

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В статье: Ливерпуль Виргил ван Дейк Милан Вирджил ван Дейк Тео Эрнандес Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
Goal.com

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