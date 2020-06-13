Челси собирается выкупить Чилуэлла за 50 миллионов

"Челси" надеется сбить ценник на фулбека "Лестера" Бена Чилуэлла до 50 миллионов фунтов, сообщает Evening Standard.

Первоначально "лисы" оценивали своего игрока в 80 миллионов. Однако в условиях экономического кризиса, а также из-за желания самого Бена перебраться на "Стэмфорд Бридж", клуб готов пойти навстречу "Челси".

Также ESPN добавляет, что "Манчестер Сити", ранее претендовавший за Чилуэлла, летом сосредоточит свои усилия на поисках нового центрального защитника, отказавшись от затеи с покупкой Бена.

Ранее "Челси" объявил о трансфере вингера "Аякса" Хакима Зиеша, а также договорился о переходе форварда Тимо Вернера из "РБ Лейпциг".