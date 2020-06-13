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Арсенал и Рома могут обменяться клиентами Райолы

Трансферы
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Мхитарян и Клюйверт могут поменяться клубами

Арсенал и Рома могут обменяться клиентами Райолы
Новина українською

"Арсенал" и "Рома" могут поменяться атакующими полузащитниками, сообщает La Gazzetta dello Sport.

"Волки" хотят сохранить в команде Генриха Мхитаряна, который выступает в Риме на правах аренды из "Арсенала".

"Канониры" в свою очередь могут получить 21-летнего вингера Джастина Клюйверта, если доплатят сверху 20-25 миллионов евро.

Совершение сделки упрощает тот факт, что агентом обоих футболистов является Мино Райола.

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В статье: Генрих Мхитарян Арсенал (Лондон) Мино Райола Рома (Рим) Джастин Клюйверт
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