Арсенал и Рома могут обменяться клиентами Райолы
Мхитарян и Клюйверт могут поменяться клубами
"Арсенал" и "Рома" могут поменяться атакующими полузащитниками, сообщает La Gazzetta dello Sport.
"Волки" хотят сохранить в команде Генриха Мхитаряна, который выступает в Риме на правах аренды из "Арсенала".
"Канониры" в свою очередь могут получить 21-летнего вингера Джастина Клюйверта, если доплатят сверху 20-25 миллионов евро.
Совершение сделки упрощает тот факт, что агентом обоих футболистов является Мино Райола.
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