Арсенал и Рома могут обменяться клиентами Райолы

"Арсенал" и "Рома" могут поменяться атакующими полузащитниками, сообщает La Gazzetta dello Sport.

"Волки" хотят сохранить в команде Генриха Мхитаряна, который выступает в Риме на правах аренды из "Арсенала".

"Канониры" в свою очередь могут получить 21-летнего вингера Джастина Клюйверта, если доплатят сверху 20-25 миллионов евро.

Совершение сделки упрощает тот факт, что агентом обоих футболистов является Мино Райола.