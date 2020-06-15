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Один из самых перспективных центрбеков мира отказался от Баварии ради Ниццы

Трансферы
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По фамилии "Данилюк"

Один из самых перспективных центрбеков мира отказался от Баварии ради Ниццы
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Центральный защитник "Баварии-2" Флавиус Данилюк продолжит карьеру в чемпионате Франции.

19-летний игрок юниорской сборной Австрии U19 согласовал долгосрочный контракт с "Ниццой".

Срок соглашения Данилюка с мюнхенским клубом истекает 30 июня 2020 года. Он, сообщает Nice-Matin, отказался от нового контракта с "Баварией".

Флавий (Флавиус), вероятно, имеет украинские корни. Но известно, что он родился в столице Австрии - Вене. Его родители из Сучавы в Румынии (недалеко от границы с Буковиной), переехали в Австрию после Революции 1989-го года.

В 2018 году игрок вошел в топ-60 самых перспективных футболистов мира по версии The Guardian рядом с Родриго, Антонио Марином, Мейсоном Гринвудом и Эриком Гарсией.

С 2011-го по 2014-й Данилюк обучался в академии "Реала". Его переход из "Рапида" послужил поводом для трансферного бана мадридского клуба от ФИФА в 2016-м году.

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В статье: Австрия Бавария (Мюнхен) Ницца (Франция) Флавиус Данилюк
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