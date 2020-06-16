Evening Standard: стало известно, когда и на каких условиях Тимо Вернер станет игроком Челси

Немецкий форвард "РБ Лейпциг" Тимо Вернер на этой неделе должен стать футболистом лондонского "Челси". Срок опции выкупа нападающего за 59 миллионов евро истекает сегодня, 16 июня, как сообщает издание Evening Standard.

По информации источника, трансфер будет официально оформлен после устранения некоторых нюансов, которые связаны с пандемией коронавирусной инфекции. Отмечается, что Вернер подпишет контракт на 5 лет.

Тимо забил 25 голов в рамках текущей кампании чемпионата Германии. "Челси" выиграл гонку за немецкого нападающего "РБ Лейпциг" у "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед".