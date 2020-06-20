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Вернер обошёл Шевченко в рейтинге самых дорогих трансферов Челси

Трансферы
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"Синие" выплатили за немца 53 миллиона евро

Вернер обошёл Шевченко в рейтинге самых дорогих трансферов Челси
Новина українською

Новичок "Челси" Тимо Вернер стал шестым самым дорогим трансфером в истории клуба.

По данным Transfermarkt, немец обошелся лондонской команде в 53 миллиона евро. Таким образом он обошел Андрея Шевченко в рейтинге самых затратных покупок "синих". Напомним, в 2006-м году "синие" заплатили за украинца "Милану" порядка 44 млн евро.

  • 1.Кепа Ариссабалага (80 млн евро)
  • 2. Альваро Мората (66)
  • 3. Кристиан Пулишич (64)
  • 4. Фернандо Торрес (58)
  • 5. Жоржиньо (57)
  • 6. Тимо Вернер (53)
  • 7. Матео Ковачич (45)
  • 8.Андрей Шевченко (43,88)
  • 9. Хаким Зиеш (40)
  • 10. Тиэмуэ Бакайоко (40)

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В статье: Андрей Шевченко Челси (Лондон) Тимо Вернер
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