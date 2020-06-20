Вернер обошёл Шевченко в рейтинге самых дорогих трансферов Челси

Новичок "Челси" Тимо Вернер стал шестым самым дорогим трансфером в истории клуба.

По данным Transfermarkt, немец обошелся лондонской команде в 53 миллиона евро. Таким образом он обошел Андрея Шевченко в рейтинге самых затратных покупок "синих". Напомним, в 2006-м году "синие" заплатили за украинца "Милану" порядка 44 млн евро.