Вернер обошёл Шевченко в рейтинге самых дорогих трансферов Челси
"Синие" выплатили за немца 53 миллиона евро
Новичок "Челси" Тимо Вернер стал шестым самым дорогим трансфером в истории клуба.
По данным Transfermarkt, немец обошелся лондонской команде в 53 миллиона евро. Таким образом он обошел Андрея Шевченко в рейтинге самых затратных покупок "синих". Напомним, в 2006-м году "синие" заплатили за украинца "Милану" порядка 44 млн евро.
- 1.Кепа Ариссабалага (80 млн евро)
- 2. Альваро Мората (66)
- 3. Кристиан Пулишич (64)
- 4. Фернандо Торрес (58)
- 5. Жоржиньо (57)
- 6. Тимо Вернер (53)
- 7. Матео Ковачич (45)
- 8.Андрей Шевченко (43,88)
- 9. Хаким Зиеш (40)
- 10. Тиэмуэ Бакайоко (40)
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...