Фенербахче хочет взять Зубкова в аренду с правом выкупа

"Фенербахче" хочет арендовать хавбека "Шахтера" Александра Зубкова с правом выкупа, "Канарейки" готовы предложить горнякам за аренду 1 млн евро. Такую же сумму "Фенербахче" планирует платить Зубкову за год выступлений за клуб.

Украинский хавбек выступает в этом сезоне в "Ференцвароше" на правах аренды, стал чемпионом Венгрии. Его соглашение с клубом рассчитано до конца сезона.

Была информация, что "Сампдория" согласовала с "Шахтером" летний трансфер Зубкова за сумму в более чем 4 миллиона евро.