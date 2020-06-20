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Фенербахче хочет взять Зубкова в аренду с правом выкупа

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Фенербахче хочет взять Зубкова в аренду с правом выкупа
Новина українською

"Фенербахче" хочет арендовать хавбека "Шахтера" Александра Зубкова с правом выкупа, "Канарейки" готовы предложить горнякам за аренду 1 млн евро. Такую же сумму "Фенербахче" планирует платить Зубкову за год выступлений за клуб.

Украинский хавбек выступает в этом сезоне в "Ференцвароше" на правах аренды, стал чемпионом Венгрии. Его соглашение с клубом рассчитано до конца сезона.

Была информация, что "Сампдория" согласовала с "Шахтером" летний трансфер Зубкова за сумму в более чем 4 миллиона евро.

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В статье: Владислав Зубков
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