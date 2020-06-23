На фоне интереса Реала: президент Ренна рассказал про будущее Камавинги в следующем сезоне
Эдуардо остается во Франции
Хавбек "Ренна" Эдуардо Камавинга регулярно связан трансферными слухами с переходом в мадридский "Реал". Правда, президент французского клуба Николас Холвек поспешил нас успокоить. Цитирует босса "красно-черных" Marca.
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"Мы уже договорились с Эдуардо, что он останется с нами в следующем сезоне. Камавинга – умный футболист, он знает, где сможет следовать своим спортивным интересам. Если говорить правдиво, то нужно отметить, что наш факс по Эдуардо пуст".
Камавинга сыграл за "Ренн" 22 матча в рамках текущей кампании Лиги 1.
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