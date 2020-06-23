  1. UA-Футбол ⚽
  2. Трансферы
  3. "Пьянич и Артур должны дать согласие". Спортивный директор Юве – про обмен с Барселоной
В тренде

"Пьянич и Артур должны дать согласие". Спортивный директор Юве – про обмен с Барселоной

Трансферы
(1 голосов)

Это уже конкретика

"Пьянич и Артур должны дать согласие". Спортивный директор Юве – про обмен с Барселоной
Новина українською

Спортивный директор туринского "Ювентуса" Фабио Паратичи подтвердил информацию о том, что хавбек "бьянконери" Миралем Пьянич может переехать в Каталонию. Речь идет об обмене боснийца на полузащитника "Барселоны" Артура. Цитирует Фабио интернет-портал Football Italia со ссылкой на эфир Sky Sport Italia.

Читайте такжеПервое штормовое предупреждение. Старые-новые реалии Маурицио Сарри и Ювентуса

"Мы часто общаемся с руководством "Барселоны", но в настоящее время все играют важные поединки, поэтому мы приостановили переговоры".

"Речь не идет о том, чтобы успеть завершить сделку к определенной дате. Оба футболиста должны дать согласие".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Миралем Пьянич Ювентус (Турин) Барселона Фабио Паратичи Артур Артур Мело
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football Italia

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...