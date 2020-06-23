"Пьянич и Артур должны дать согласие". Спортивный директор Юве – про обмен с Барселоной

Спортивный директор туринского "Ювентуса" Фабио Паратичи подтвердил информацию о том, что хавбек "бьянконери" Миралем Пьянич может переехать в Каталонию. Речь идет об обмене боснийца на полузащитника "Барселоны" Артура. Цитирует Фабио интернет-портал Football Italia со ссылкой на эфир Sky Sport Italia.

"Мы часто общаемся с руководством "Барселоны", но в настоящее время все играют важные поединки, поэтому мы приостановили переговоры".