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Роналдо: Если у Алексиса Санчеса не получится в Интере, то двери Вальядолида для него открыты

Трансферы
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Интересная карьера у чилийца…

Роналдо: Если у Алексиса Санчеса не получится в Интере, то двери Вальядолида для него открыты
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Президент "Вальядолида" Роналдо отметил в интервью Sempre Inter, что хотел бы видеть чилийского полузащитника Алексиса Санчеса в своей команде. Также бразилец прокомментировал выступления Лаутаро Мартинеса.

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"Лаутаро – прекрасный форвард, сейчас он в отличной команде. Давайте посмотрим, что произойдет на рынке трансферов. Я не могу принять решение за него, просто желаю ему всего наилучшего".

"Алексис Санчес преуспевал везде, где играл. Тем не менее, если у него не получится в "Интере", то двери "Вальядолида" для него открыты".

Напомним, сейчас Алексис защищает цвета "нерадзурри" на правах аренды из "Манчестер Юнайтед".

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В статье: Вальядолид Алексис Санчес Роналдо Интер (Милан) Манчестер Юнайтед Вальядолид (Испания) Лаутаро Мартинес
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Источник:
Sempre Inter

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