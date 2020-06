Хочет в Ливерпуль? Тиаго засомневался во время подписания нового контракта с Баварией

Мюнхенская "Бавария" пока не договорилась о пролонгации контракта с полузащитником Тиаго Алькантарой. По информации журналиста Sport Bild Кристиана Фалька, все детали трудового договора уже были согласованы, однако на встрече с руководством клуба испанец засомневался и отказался ставить подпись. Сам футболист не смог объяснить боссам, в чем именно проблема.

29-летний хавбек может покинуть клуб – сообщается, что Тиаго имеет шансы перейти в "Ливерпуль". Сумма потенциального трансфера – 80 миллионов евро. Текущий контракт Алькантары с "Баварией" истекает ровно через год.

В текущей кампании Тиаго сыграл за "немецкую машину" 24 матча в Бундеслиге (3 гола). Сейчас футболист восстанавливается от травмы.

Not true. True: The contract of Thiago and Bayern was fixed, everything was negotiated. But: at the appointment with the bosses Thiago hesitated to sign. he said he couldn't explain it to himself. in the club they now believe that he wants to leave @SPORTBILD https://t.co/ncjnB9aEmK