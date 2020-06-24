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Хочет в Ливерпуль? Тиаго засомневался во время подписания нового контракта с Баварией

Трансферы
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У Клоппа в последнее время есть вопросы с переходами игроков из Бундеслиги

Хочет в Ливерпуль? Тиаго засомневался во время подписания нового контракта с Баварией
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Мюнхенская "Бавария" пока не договорилась о пролонгации контракта с полузащитником Тиаго Алькантарой. По информации журналиста Sport Bild Кристиана Фалька, все детали трудового договора уже были согласованы, однако на встрече с руководством клуба испанец засомневался и отказался ставить подпись. Сам футболист не смог объяснить боссам, в чем именно проблема.

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29-летний хавбек может покинуть клуб – сообщается, что Тиаго имеет шансы перейти в "Ливерпуль". Сумма потенциального трансфера – 80 миллионов евро. Текущий контракт Алькантары с "Баварией" истекает ровно через год.

В текущей кампании Тиаго сыграл за "немецкую машину" 24 матча в Бундеслиге (3 гола). Сейчас футболист восстанавливается от травмы.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Ливерпуль Тиаго Алькантара
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