Хочет в Ливерпуль? Тиаго засомневался во время подписания нового контракта с Баварией

Мюнхенская "Бавария" пока не договорилась о пролонгации контракта с полузащитником Тиаго Алькантарой. По информации журналиста Sport Bild Кристиана Фалька, все детали трудового договора уже были согласованы, однако на встрече с руководством клуба испанец засомневался и отказался ставить подпись. Сам футболист не смог объяснить боссам, в чем именно проблема.

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29-летний хавбек может покинуть клуб – сообщается, что Тиаго имеет шансы перейти в "Ливерпуль". Сумма потенциального трансфера – 80 миллионов евро. Текущий контракт Алькантары с "Баварией" истекает ровно через год.

В текущей кампании Тиаго сыграл за "немецкую машину" 24 матча в Бундеслиге (3 гола). Сейчас футболист восстанавливается от травмы.