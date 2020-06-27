Атлетико готов удвоить зарплату Милика. На форварда также претендует Тоттенхэм

"Атлетико" ведет переговоры с форвардом "Наполи" Аркадиушем Миликом.

По информации As, спортивный директор мадридцев Андреа Берта провел первый раунд переговоров с 26-летним поляком и его агентом.

На "Ванда Метрополитано" готовы платить Милику вдвое больше, чем в "Наполи", а именно 5 миллионов евро за сезон.

В свою очередь "партенопейцы" оценивают игрока в 40-50 миллионов евро.

На игрока также претендует "Тоттенхэм".