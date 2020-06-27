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Атлетико готов удвоить зарплату Милика. На форварда также претендует Тоттенхэм

Трансферы
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Летом поляк может покинуть "Сан–Паоло"

Атлетико готов удвоить зарплату Милика. На форварда также претендует Тоттенхэм
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"Атлетико" ведет переговоры с форвардом "Наполи" Аркадиушем Миликом.

По информации As, спортивный директор мадридцев Андреа Берта провел первый раунд переговоров с 26-летним поляком и его агентом.

На "Ванда Метрополитано" готовы платить Милику вдвое больше, чем в "Наполи", а именно 5 миллионов евро за сезон.

В свою очередь "партенопейцы" оценивают игрока в 40-50 миллионов евро.

На игрока также претендует "Тоттенхэм".

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В статье: Атлетико (Мадрид) Тоттенхэм (Лондон) Наполи (Неаполь) Аркадиуш Милик
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