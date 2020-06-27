Атлетико готов удвоить зарплату Милика. На форварда также претендует Тоттенхэм
Летом поляк может покинуть "Сан–Паоло"
"Атлетико" ведет переговоры с форвардом "Наполи" Аркадиушем Миликом.
По информации As, спортивный директор мадридцев Андреа Берта провел первый раунд переговоров с 26-летним поляком и его агентом.
На "Ванда Метрополитано" готовы платить Милику вдвое больше, чем в "Наполи", а именно 5 миллионов евро за сезон.
В свою очередь "партенопейцы" оценивают игрока в 40-50 миллионов евро.
На игрока также претендует "Тоттенхэм".
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