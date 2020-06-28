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Артур Мело прибыл в Ювентус для прохождения медобследования

Трансферы
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Клубы спешат закрыть сделку до конца финансового года

Артур Мело прибыл в Ювентус для прохождения медобследования
Новина українською

Полузащитник "Барселоны" Артур Мело прибыл в Турин в среду вечером на частном самолете.

По информации испанского издания Sport, бразильца сопровождали члены семьи и экс-директор "блаугранас" Роберт Фернандес.

Сегодня он пройдет медобследование, после чего состоится его переход в "Ювентус". В "Барселону" в свою очередь последует Миралем Пьянич.

Трансфер Артура оценивается в 70 миллионов евро. Пьянича – в 60 миллионов. Клубы спешат закрыть сделку до 30 июня, когда заканчивается финансовый год сезона 2019/20. Таким образом оба клуба сумеют избежать проблем с финансовым фейр-плей.

При этом оба игрока останутся в своих нынешних клубах до конца сезона.

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В статье: Миралем Пьянич Ювентус (Турин) Барселона Артур Рамос
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