Стали известны детали контракта Хакими с Интером – завтра Ашраф пройдет медосмотр

Защитник мадридского "Реала" Ашраф Хакими, которые в последние два сезона выступал на правах аренды за дортмундскую "Боруссию", близок к переходу в миланский "Интер". По информации журналиста Николо Скиры, "королевский клуб" и "нерадзурри" заканчивают переговоры по трансферу футболиста.

Завтра, 30 июня, марокканец пройдет медосмотр. Контракт Хакими с миланским клубом будет рассчитан на 5 лет. Ранее стало известно, что сумма перехода – 40 миллионов евро плюс 5 миллионов в виде бонусов. Оклад Ашрафа в Италии составим 5 миллионов евро в год.

В текущем сезоне Хакими сыграл в Бундеслиге 32 матча (5 голов и 10 результативных передач).

