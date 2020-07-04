Румменигге: Бавария готова отпустить Тиаго Алькантару в Ливерпуль
Клопп мог бы получить шикарную атакующую опцию
Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге подтвердил, что полузащитник Тиаго Алькантара доступен для трансфера этим летом.
"Он отличный парень на поле и за его пределами. Мы вели серьезные переговоры с ним и удовлетворили все его пожелания. Но похоже на то, что он хочет попробовать нечто новое в конце своей карьеры.
У нас до сих пор не было никакого контакта с "Ливерпулем". Если игрок хочет этого, мы во всем разберемся", — сообщил Румменигге Bild.
Отметим, что контракт Алькантары с "Баварией" истекает через 12 месяцев.
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