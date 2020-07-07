Goal: Pirelli может помочь Интеру с трансфером Месси, если президент нерадзурри проявит инициативу
Лео и Мартинес в одной команде, но не в Каталонии? Многоходовочка
Исполнительный директор Pirelli (спонсор "Интера") Марко Тронкетти заявил, что компания может помочь "нерадзурри" с переездом капитана каталонской "Барселоны" Лионеля Месси в Милан.
По информации Goal.com, президент клуба Стивен Чжан сам должен проявить инициативу в данном вопросе. Напомним, Месси забил 22 гола и отдал 19 результативных передач в рамках Ла Лиги в текущем сезоне.
"Мы можем немного помочь Чжану с трансфером Мессси, но Стивен должен сделать первый шаг".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Goal.com
Новости по теме
- 19:00 Зарубежные Экс-игрок Бразилии: Пеле - лучший в истории. Только соединив Месси и Роналду можно получить такого же футболиста
- 13:30 Зарубежные Гений одного города: Пайет урезал себе зарплату, чтобы помочь Марселю
- 11:25 Зарубежные Каталонские цифры: Суарес вошел в тройку бомбардиров Барселоны, Фати забил 9000-й гол в истории клуба
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...