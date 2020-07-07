Goal: Pirelli может помочь Интеру с трансфером Месси, если президент нерадзурри проявит инициативу

Исполнительный директор Pirelli (спонсор "Интера") Марко Тронкетти заявил, что компания может помочь "нерадзурри" с переездом капитана каталонской "Барселоны" Лионеля Месси в Милан.

По информации Goal.com, президент клуба Стивен Чжан сам должен проявить инициативу в данном вопросе. Напомним, Месси забил 22 гола и отдал 19 результативных передач в рамках Ла Лиги в текущем сезоне.