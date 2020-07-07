  1. UA-Футбол ⚽
  2. Трансферы
  3. Goal: Pirelli может помочь Интеру с трансфером Месси, если президент нерадзурри проявит инициативу
В тренде

Goal: Pirelli может помочь Интеру с трансфером Месси, если президент нерадзурри проявит инициативу

Трансферы
(2 голосов)

Лео и Мартинес в одной команде, но не в Каталонии? Многоходовочка

Goal: Pirelli может помочь Интеру с трансфером Месси, если президент нерадзурри проявит инициативу
Новина українською

Исполнительный директор Pirelli (спонсор "Интера") Марко Тронкетти заявил, что компания может помочь "нерадзурри" с переездом капитана каталонской "Барселоны" Лионеля Месси в Милан.

По информации Goal.com, президент клуба Стивен Чжан сам должен проявить инициативу в данном вопросе. Напомним, Месси забил 22 гола и отдал 19 результативных передач в рамках Ла Лиги в текущем сезоне.

Читайте такжеКто сказал, что Месси и Гризманн не могут играть вместе! ВИДЕО шедевра от Антуана

"Мы можем немного помочь Чжану с трансфером Мессси, но Стивен должен сделать первый шаг".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Барселона Интер (Милан) Стивен Чжан
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Goal.com

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...