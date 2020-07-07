Обман века? Реал намерен бесплатно подписать Мбаппе в 2022 году

Форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе может продолжить карьеру в Ла Лиге. По информации El Chiringuito TV, руководство мадридского "Реала" уже разработало новый план по осуществлению перехода 21-летнего французского исполнителя.

"Королевский клуб" хочет бесплатно подписать Мбаппе в 2022 году – именно тогда истечет срок действующего трудового договора Килиана с "Пари Сен-Жермен".

Также "Реал" собирается предложить французу подписной бонус в размере 100 миллионов евро. Напомним, в текущем сезоне Мбаппе сыграл 20 матчей в рамках чемпионата Франции – в его активе 18 забитых мячей и 6 результативных передач.