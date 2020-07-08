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Хавертц сообщил Байеру, что хочет покинуть клуб. Главный претендент на игрока – Челси

Трансферы
(2 голосов)

Извините, а защитники в Лондон приедут вообще?

Хавертц сообщил Байеру, что хочет покинуть клуб. Главный претендент на игрока – Челси
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Полузащитник Кай Хавертц намерен покинуть леверкузенский "Байер" уже в это межсезонье: 21-летний хавбек сообщил руководству "фармацевтов" о своем желании сменить команду.

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По информации Bild, Goal.com и The Telegraph, главным претендентом на Хавертца является лондонский "Челси". Боссы "пенсионеров" готовы платить футболисту оклад в размере 8 миллионов евро в год. Сумма сделки оценивается примерно в 100 миллионов евро (70 миллионов сразу и 30 бонусами).

В этой кампании Хавертц сыграл за "Байер" 30 матчей в Бундеслиге (12 голов и 6 результативных передач).

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В статье: Байер (Леверкузен) Челси (Лондон) Кай Хавертц
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Источник:
Telegraph

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