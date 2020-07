Хавертц сообщил Байеру, что хочет покинуть клуб. Главный претендент на игрока – Челси

Полузащитник Кай Хавертц намерен покинуть леверкузенский "Байер" уже в это межсезонье: 21-летний хавбек сообщил руководству "фармацевтов" о своем желании сменить команду.

По информации Bild, Goal.com и The Telegraph, главным претендентом на Хавертца является лондонский "Челси". Боссы "пенсионеров" готовы платить футболисту оклад в размере 8 миллионов евро в год. Сумма сделки оценивается примерно в 100 миллионов евро (70 миллионов сразу и 30 бонусами).

В этой кампании Хавертц сыграл за "Байер" 30 матчей в Бундеслиге (12 голов и 6 результативных передач).

Kai Havertz will ask Bayer Leverkusen to sell him this summer, according to Bild ???? pic.twitter.com/rDcuAgQpch