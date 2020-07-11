Ливерпуль не станет подписывать Тиаго Алькантару

"Ливерпуль" не собирается покупать полузащитника "Баварии" Тиаго Алькантару.

Ранее "Бавария" подтвердила, что Алькантара отказался от продления своего истекающего через 12 месяцев контракта, а потому должен быть продан этим летом. В прессе также появились слухи, что представители экс-игрока "Баварии" уже договорились с "Ливерпулем", который теперь заплатит "Баварии" около 30 миллионов фунтов в качестве компенсации.

Однако надежный источник с "Энфилда" сообщил изданию TEAMtalk, что чемпионы Премьер-Лиги не вели никаких переговоров насчет трансфера Алькантары, хотя главный тренер Юрген Клопп и признался, что Тиаго ему очень нравится.

29-летний испанец банально не соответствует трансферной политике клуба из-за своего возраста.