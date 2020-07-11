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Ливерпуль не станет подписывать Тиаго Алькантару

Трансферы
(1 голосов)

Испанец не вписывается в политику клуба

Ливерпуль не станет подписывать Тиаго Алькантару
Новина українською

"Ливерпуль" не собирается покупать полузащитника "Баварии" Тиаго Алькантару.

Ранее "Бавария" подтвердила, что Алькантара отказался от продления своего истекающего через 12 месяцев контракта, а потому должен быть продан этим летом. В прессе также появились слухи, что представители экс-игрока "Баварии" уже договорились с "Ливерпулем", который теперь заплатит "Баварии" около 30 миллионов фунтов в качестве компенсации.

Однако надежный источник с "Энфилда" сообщил изданию TEAMtalk, что чемпионы Премьер-Лиги не вели никаких переговоров насчет трансфера Алькантары, хотя главный тренер Юрген Клопп и признался, что Тиаго ему очень нравится.

29-летний испанец банально не соответствует трансферной политике клуба из-за своего возраста.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Ливерпуль Тиаго Алькантара
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Комментарии (1)
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zago43
11.07.2020 в 11:03
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