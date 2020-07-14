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"Идеальный образец современного игрока атаки". Рашфорд — главная трансферная мишень ПСЖ

Трансферы
(1 голосов)

Дают больше 100 миллионов?

"Идеальный образец современного игрока атаки". Рашфорд — главная трансферная мишень ПСЖ
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Французский "Пари Сен-Жермен" заинтересован в трансфере форварда "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рашфорда. Чемпионы Лиги 1 сделали 22-летнего английского исполнителя своей главной трансферной целью.

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По информации издания The Independent, на покупке Рашфорда настаивает тренер парижан Томас Тухель. Немец считает Маркуса "идеальным образцом современного игрока линии атаки".

"Манчестер Юнайтед", в свою очередь, требует у "ПСЖ" 110 миллионов евро. Контракт Рашфорда с "красными дьяволами" рассчитан до 30 июня 2023 года. В текущей кампании в активе Маркуса 21 забитый мяч и 10 результативных передач в 38 матчах за "дьяволов" во всех турнирах.

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В статье: Томас Тухель Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
The Independent

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Комментарии (1)
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beatles (Крижопіль)
14.07.2020 в 16:33
...а Селезнев отметился дублем в первой лиге Турции! О как!
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