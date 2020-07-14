"Идеальный образец современного игрока атаки". Рашфорд — главная трансферная мишень ПСЖ
Дают больше 100 миллионов?
Французский "Пари Сен-Жермен" заинтересован в трансфере форварда "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рашфорда. Чемпионы Лиги 1 сделали 22-летнего английского исполнителя своей главной трансферной целью.
По информации издания The Independent, на покупке Рашфорда настаивает тренер парижан Томас Тухель. Немец считает Маркуса "идеальным образцом современного игрока линии атаки".
"Манчестер Юнайтед", в свою очередь, требует у "ПСЖ" 110 миллионов евро. Контракт Рашфорда с "красными дьяволами" рассчитан до 30 июня 2023 года. В текущей кампании в активе Маркуса 21 забитый мяч и 10 результативных передач в 38 матчах за "дьяволов" во всех турнирах.