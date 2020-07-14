Ман Сити, Барса и ПСЖ ведут борьбу за Алабу
"Сити" готов купить прямо сейчас, испанцы и французы - только как свободного агента
Sky Germany сообщает, что защитник "Баварии" Давид Алаба заинтересовал ряд топ-клубов Европы.
Главные претенденты на австрийца: "Манчестер Сити", "ПСЖ" и "Барселона". Также есть информация по лондонскому "Челси", но переход в стан "аристократов" маловероятен.
"Горожане" готовы рассмотреть вариант с покупкой игрока прям сейчас. В свою очередь "Барса" и "Пари Сен-Жермен" намерены подписать Алабу в качестве свободного агента летом 2021 года, по окончанию контракта Давида с мюнхенским клубом.
В текущем сезоне 28-летний защитник провел во всех всех турнирах провел 38 матчей.
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Источник:Sky Germany
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