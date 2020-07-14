Ман Сити, Барса и ПСЖ ведут борьбу за Алабу

Sky Germany сообщает, что защитник "Баварии" Давид Алаба заинтересовал ряд топ-клубов Европы.

Главные претенденты на австрийца: "Манчестер Сити", "ПСЖ" и "Барселона". Также есть информация по лондонскому "Челси", но переход в стан "аристократов" маловероятен.

"Горожане" готовы рассмотреть вариант с покупкой игрока прям сейчас. В свою очередь "Барса" и "Пари Сен-Жермен" намерены подписать Алабу в качестве свободного агента летом 2021 года, по окончанию контракта Давида с мюнхенским клубом.

В текущем сезоне 28-летний защитник провел во всех всех турнирах провел 38 матчей.