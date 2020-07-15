AS: Челси готов обновить трансферный рекорд по вратарям ради Облака

В скором времени "Челси" может подтвердить свой интерес к голкиперу мадридского "Атлетико" Яну Облаку. По информации издания AS, словенец является приоритетным вариантом для усиления вратарской позиции английской команды.

Отмечается, что нынешний страж ворот "синих" Кепа Аррисабалага может отправиться в Мадрид вместо Яна. Лэмпард уже не столь категоричен по поводу игры испанца, но в то же время крайне заинтересован в Облаке. В то же время, "матрасники" желают сохранить своего лидера, чтобы оставаться большой силой в европейском футболе.

Как сообщает источник, "пенсионеры" приложат все усилия, чтобы закрыть вратарский вопрос на "Стэмфорд Бридж" на много лет – 100 миллионов евро, которые лондонцы предложат за Облака, станут рекордной суммой за вратаря.

Напомним, "Атлетик" Бильбао получил от "Челси" за Кепу 80 миллионов евро. Контракт словенца с "Атлетико" действует до 2023 года. Сумма отступных – 120 миллионов.