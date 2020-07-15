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ПСЖ хочет за Неймара 80 млн и Усмана Дембеле

Трансферы
(1 голосов)

"ПСЖ" и "Барса" могут совершить обмен футболистами

ПСЖ хочет за Неймара 80 млн и Усмана Дембеле
Новина українською

Журналист El Chiringuito TV Эдуардо Инда сообщает, что "ПСЖ" и "Барселона" рассматривают вариант обмена Усмана Дембеле на Неймара.

При этом французский клуб еще хочет доплату в размере 80 миллионов евро. Руководство парижан дало согласие на трансфера бразильца, если поступит достойное предложение.

Ранее, в СМИ была информация, что 23-летний француз может перейти в "Манчестер Юнайтед".

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В статье: Неймар Барселона Усман Дембеле Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
El Chiringuito TV
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