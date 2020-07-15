ПСЖ хочет за Неймара 80 млн и Усмана Дембеле
"ПСЖ" и "Барса" могут совершить обмен футболистами
Журналист El Chiringuito TV Эдуардо Инда сообщает, что "ПСЖ" и "Барселона" рассматривают вариант обмена Усмана Дембеле на Неймара.
При этом французский клуб еще хочет доплату в размере 80 миллионов евро. Руководство парижан дало согласие на трансфера бразильца, если поступит достойное предложение.
Ранее, в СМИ была информация, что 23-летний француз может перейти в "Манчестер Юнайтед".
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Источник:El Chiringuito TV
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