ПСЖ хочет за Неймара 80 млн и Усмана Дембеле

Журналист El Chiringuito TV Эдуардо Инда сообщает, что "ПСЖ" и "Барселона" рассматривают вариант обмена Усмана Дембеле на Неймара.

При этом французский клуб еще хочет доплату в размере 80 миллионов евро. Руководство парижан дало согласие на трансфера бразильца, если поступит достойное предложение.

Ранее, в СМИ была информация, что 23-летний француз может перейти в "Манчестер Юнайтед".