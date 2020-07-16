Курс – на Апеннины: Манчестер Сити заинтересован в приобретении лидеров Интера и Наполи
"Горожанам" нужны Лаутаро и Кулибали
"Манчестер Сити" может приобрести защитника "Наполи" Калиду Кулибали и форварда миланского "Интера" Лаутаро Мартинеса. По информации интернет-портала Football Italia, боссы английского клуба желают усилить команду после снятия запрета на выступления в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
"Сити" готов сражаться с каталонской "Барселоной" за Лаутаро Мартинеса. Как считает источник, аргентинец станет отличной заменой 32-летнему соотечественнику и главному нападающему "горожан" Серхио Агуэро.
"Наполи" дал понять "небесно-голубым", что они готовы отпустить Калиду Кулибали в Манчестер после приобретения игрока "Лилля" Виктора Осимхена.
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