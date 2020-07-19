Виктор Осимхен прошел медобследование в Наполи
Форвард вскоре переберется на "Сан-Паоло"
Форвард "Лилля" Виктор Осимхен в ближайшее станет игроком "Наполи".
Как сообщает в твиттере глава Omasports Ома Акатугба, 21-летний игрок успешно прошел медицинское обследование в присутствии представителей итальянского клуба.
Осимхен обойдется "Наполи" в 80 миллионов евро, что станет клубным рекордом. Также это и рекордная продажа "догов". О сделке официально объявят в течении 24 часов.
В минувшем сезоне Осимхен провел за "Лилль" 38 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и сделал шесть результативных передач.
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