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Виктор Осимхен прошел медобследование в Наполи

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Форвард вскоре переберется на "Сан-Паоло"

Виктор Осимхен прошел медобследование в Наполи
Новина українською

Форвард "Лилля" Виктор Осимхен в ближайшее станет игроком "Наполи".

Как сообщает в твиттере глава Omasports Ома Акатугба, 21-летний игрок успешно прошел медицинское обследование в присутствии представителей итальянского клуба.

Осимхен обойдется "Наполи" в 80 миллионов евро, что станет клубным рекордом. Также это и рекордная продажа "догов". О сделке официально объявят в течении 24 часов.

В минувшем сезоне Осимхен провел за "Лилль" 38 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и сделал шесть результативных передач.

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В статье: Наполи (Неаполь) Лилль (Франция) Виктор Осимхен
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