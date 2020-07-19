Виктор Осимхен прошел медобследование в Наполи

Форвард "Лилля" Виктор Осимхен в ближайшее станет игроком "Наполи".

Как сообщает в твиттере глава Omasports Ома Акатугба, 21-летний игрок успешно прошел медицинское обследование в присутствии представителей итальянского клуба.

Осимхен обойдется "Наполи" в 80 миллионов евро, что станет клубным рекордом. Также это и рекордная продажа "догов". О сделке официально объявят в течении 24 часов.

В минувшем сезоне Осимхен провел за "Лилль" 38 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и сделал шесть результативных передач.