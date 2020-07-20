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Придется раскошелиться на 200 миллионов: лидеры Байера и Атлетико близки к переходу в Челси

Трансферы
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Лондонцы затариваются по полной программе

Придется раскошелиться на 200 миллионов: лидеры Байера и Атлетико близки к переходу в Челси
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21-летний атакующий хавбек "Байера" Кай Хавертц хочет покинуть Леверкузен уже этим летом. По информации The Athletic, сейчас "Челси" является единственным претендентом на футболиста.

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После поражения в финале Кубка Германии от "Баварии", Хавертц твердо намерен прекратить сотрудничество с "фармацевтами". Стоит ожидать, что немец будет подписан за 80 миллионов евро. Как сообщает источник, Кай лично заинтересован в переходе после разговора с Лэмпардом.

По информации интернет-портала Goal.com, "синие" намерены усилить не только атаку, но и вратарскую позицию. "Валенсия" проявляет активный интерес к Аррисалабаге, в то время как "пенсионеры" готовы отдать 120 миллионов евро за голкипера "Атлетико" Яна Облака, чтобы заменить Кепу.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Фрэнк Лэмпард Байер (Леверкузен) Челси (Лондон) Ян Облак Кай Хавертц Кепа Аррисабалага
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Источник:
The Athletic

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