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Sport Bild: Хавертц переговорит с руководством Байера, чтобы убедить боссов отпустить его в Челси

Трансферы
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Sport Bild: Хавертц переговорит с руководством Байера, чтобы убедить боссов отпустить его в Челси
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Атакующий хавбек "Байера" Кай Хавертц хочет переехать в Лондон. По информации из Твиттера журналиста немецкого издания Sport Bild Кристиан Фалька, завтра, в четверг, "фармацевты" возобновят тренировки, а Хавертц встретится с боссами клуба из Леверкузена.

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Как сообщает источник, Кай хочет дать понять руководству "Байера", что его нужно отпустить в "Челси". Напомним, именно "синие" являются единственными претендентами на футболиста и готовы заплатить за исполнителя 80 миллионов евро.

В сезоне-2019/20 Хавертц сыграл за "Байер" 30 матчей в Бундеслиге – в его активе 12 голов и 6 результативных передач в рамках чемпионата Германии.

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В статье: Байер (Леверкузен) Челси (Лондон) Кай Хавертц
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