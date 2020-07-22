Sport Bild: Хавертц переговорит с руководством Байера, чтобы убедить боссов отпустить его в Челси
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Атакующий хавбек "Байера" Кай Хавертц хочет переехать в Лондон. По информации из Твиттера журналиста немецкого издания Sport Bild Кристиан Фалька, завтра, в четверг, "фармацевты" возобновят тренировки, а Хавертц встретится с боссами клуба из Леверкузена.
Как сообщает источник, Кай хочет дать понять руководству "Байера", что его нужно отпустить в "Челси". Напомним, именно "синие" являются единственными претендентами на футболиста и готовы заплатить за исполнителя 80 миллионов евро.
Update @kaihavertz29 & @ChelseaFC: When the training starts again at Bayer Leverkusen on thursday, Havertz wants to talk with his club. his request: the Bosses should let him go to Chelsea @SPORTBILD @AxelHesse1— Christian Falk (@cfbayern) July 22, 2020
В сезоне-2019/20 Хавертц сыграл за "Байер" 30 матчей в Бундеслиге – в его активе 12 голов и 6 результативных передач в рамках чемпионата Германии.
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