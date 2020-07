Sport Bild: Хавертц переговорит с руководством Байера, чтобы убедить боссов отпустить его в Челси

Атакующий хавбек "Байера" Кай Хавертц хочет переехать в Лондон. По информации из Твиттера журналиста немецкого издания Sport Bild Кристиан Фалька, завтра, в четверг, "фармацевты" возобновят тренировки, а Хавертц встретится с боссами клуба из Леверкузена.

Как сообщает источник, Кай хочет дать понять руководству "Байера", что его нужно отпустить в "Челси". Напомним, именно "синие" являются единственными претендентами на футболиста и готовы заплатить за исполнителя 80 миллионов евро.

Update @kaihavertz29 & @ChelseaFC: When the training starts again at Bayer Leverkusen on thursday, Havertz wants to talk with his club. his request: the Bosses should let him go to Chelsea @SPORTBILD @AxelHesse1