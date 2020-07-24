Adidas собирается предложить лидеру Манчестер Сити огромный контракт и продвинуть трансфер в Реал

Вингер английского "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг может перейти в мадридский "Реал". Казалось бы, причем здесь технический спонсор? По информации The Times, действующий персональный контракт Рахима с Nike заканчивается 31 июля.

Читайте также Роскошная жизнь: как живет Рахим Стерлинг

Главный конкурент американской компании, немецкий Adidas, уже готовит для Стерлинга шикарное предложение. Последователи Адольфа Дасслера готовы платить англичанину почти 11 миллионов евро каждый год, а также помочь ему присоединиться к мадридскому "Реалу".

В 2003 году немцы способствовали переезду Дэвида Бекхэма с "Олд Траффорд" на "Сантьяго Бернабеу". "Королевский клуб" заинтересован в покупке 25-летнего Стерлинга, но переплачивать в период кризиса – не готов.