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Adidas собирается предложить лидеру Манчестер Сити огромный контракт и продвинуть трансфер в Реал

Трансферы
(1 голосов)

Немцы готовы помочь англичанину переехать в столицу Испании

Adidas собирается предложить лидеру Манчестер Сити огромный контракт и продвинуть трансфер в Реал
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Вингер английского "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг может перейти в мадридский "Реал". Казалось бы, причем здесь технический спонсор? По информации The Times, действующий персональный контракт Рахима с Nike заканчивается 31 июля.

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Главный конкурент американской компании, немецкий Adidas, уже готовит для Стерлинга шикарное предложение. Последователи Адольфа Дасслера готовы платить англичанину почти 11 миллионов евро каждый год, а также помочь ему присоединиться к мадридскому "Реалу".

В 2003 году немцы способствовали переезду Дэвида Бекхэма с "Олд Траффорд" на "Сантьяго Бернабеу". "Королевский клуб" заинтересован в покупке 25-летнего Стерлинга, но переплачивать в период кризиса – не готов.

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В статье: Адидас Реал (Мадрид) Рахим Стерлинг Манчестер Сити
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Источник:
The Times

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