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Челси предложил 30 миллионов за защитника Хетафе

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Марк Кукурелья может переехать в АПЛ

Челси предложил 30 миллионов за защитника Хетафе
Новина українською

"Челси" проявляет интерес к левому фулбеку "Хетафе" Марку Кукурелье, сообщает AS.

"Синие" активно ведут 22-летнего испанца еще с марта, однако лишь сейчас обратились к варианту с его приглашением.

Дело в том, что лондонцам не удалось сбросить цену на Бена Чилуэлла из "Лестера", которым был приоритетом для Лэмпарда. "Лисы" захотели за своего игрока 90 млн евро. Кукурелья же оценивается в 30 миллионов евро.

"Хетафе" лишь недавно воспользовался опцией выкупа Кукурельи за 10 млн евро у "Барсы", выпускником которой Марк является.

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В статье: Челси (Лондон) Хетафе (Испания) Марк Кукурелла Сасета
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