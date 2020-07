Челси начал переговоры с агентом Облака и уже почти оформил трансфер Хавертца

Лондонский "Челси" желает приобрести 27-летнего словенского вратаря "Атлетико" Яна Облака на замену Кепе. По информации из Твиттера журналиста Николо Скиры, "синие" уже начала переговоры с агентом голкипера.

Аррисабалага, в свою очередь, может вернуться в Ла Лигу. Отметим, что трудовой договор Облака с "Атлетико" истекает через 2 года.

