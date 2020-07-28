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Челси начал переговоры с агентом Облака и уже почти оформил трансфер Хавертца

Трансферы
(3 голосов)

Ох уже эти "синие"…

Челси начал переговоры с агентом Облака и уже почти оформил трансфер Хавертца
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Лондонский "Челси" желает приобрести 27-летнего словенского вратаря "Атлетико" Яна Облака на замену Кепе. По информации из Твиттера журналиста Николо Скиры, "синие" уже начала переговоры с агентом голкипера.

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Аррисабалага, в свою очередь, может вернуться в Ла Лигу. Отметим, что трудовой договор Облака с "Атлетико" истекает через 2 года.

Также по информации портала Goal.com, лондонцы уже близки к завершению трансфера хавбека "Байера" Кая Хавертца. 21-летний немец переедет на Туманный Альбион за 76 миллионов евро. Кай вернется к тренировкам с "фармацевтами" в преддверии возобновления ЛЕ, но вряд ли сыграет с "Рейнджерс" из-за переговоров с новым клубом.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Байер (Леверкузен) Челси (Лондон) Ян Облак Кай Хавертц Кепа Аррисабалага
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Источник:
Goal.com

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